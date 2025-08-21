Mar del Plata vivirá este jueves una jornada marcada por el tiempo estable y sin lluvias. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 16°C, valores propios de finales del invierno pero con cierta amplitud térmica a lo largo del día.

Ads

Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 9°C y viento del sector oeste con velocidades entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, alcanzando la máxima de 16°C, con una leve disminución en la intensidad del viento, que soplará del noroeste a 7-12 km/h. Hacia la noche, el cielo pasará a estar mayormente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 11°C y viento del norte de 13 a 22 km/h.

No se esperan precipitaciones en ninguna franja horaria: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante todo el día, lo que garantiza condiciones estables y sin sobresaltos en cuanto a inestabilidad atmosférica. Tampoco se pronostican ráfagas de viento fuertes, lo que refuerza el escenario de calma en la costa atlántica.

Ads

Puede interesarte

Ads