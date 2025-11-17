En el fin de semana que podía consagrar una vez más a Agustín Canapino como campeón de la máxima categoría del automovilismo argentino, Christian Ledesma les recordó a todos su vigencia y volvió al protagonismo: ganó la carrera pampeana y acreditó sus chances de quedarse con la Copa de Oro.

El marplatense se quedó con el puesto más alto del podio que completaron Mauricio Lambiris y Valentín Aguirre, segundo y tercero respectivamente, en un domingo que confirmó las buenas sensaciones que traía Ledesma, ganador de la tercera serie.

El desperfecto de Mariano Werner en el motor de su auto terminó de inclinar la balanza en favor del piloto de Chevrolet. Canapino sigue liderando la tabla general de posiciones con 189 puntos seguido por el balcarceño Santiago Mangoni, con 131,5 y Matías Rossi, que llegó a 126 unidades.

El 7 de diciembre será la última fecha de la temporada: se define todo en el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata.

