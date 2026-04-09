Tras chocar y dar vuelta el vehículo en el que circulaba, un hombre de 27 años fue detenido en la zona de Calabria y Diagonal Gascón. Está acusado de tener un auto robado y portar un arma de fuego ilegal.

Ads

El hecho ocurrió cuando el sospechoso iba junto a otro hombre en un auto gris que tenía pedido de secuestro por robo. En medio del recorrido, chocaron contra un auto estacionado y el vehículo terminó volcado.

Después del impacto, ambos intentaron escapar. Durante la fuga, el detenido arrojó un arma calibre .32 sin numeración. Vecinos lograron reducirlo hasta que llegó la Policía, mientras que el otro implicado logró huir.

Ads

En el lugar, los efectivos secuestraron el vehículo robado, el arma, una réplica, dinero en efectivo, celulares, mochilas con ropa, guantes descartables y un pasamontaña.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia, que avaló el procedimiento y ordenó que el detenido quede alojado a la espera de ser indagado. También intervino otra fiscalía que validó los elementos secuestrados.

Ads

El hombre fue trasladado al hospital para ser atendido y luego quedó a disposición de la Justicia.

Puede interesarte



