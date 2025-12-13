Las Segundas Jornadas del Consejo Académico del Hospital Privado de Comunidad reunieron este fin de semana (entre viernes y sábado) a médicos formadores, residentes y especialistas que hoy trabajan en distintos puntos del país y del exterior. El encuentro permitió revisar logros, compartir experiencias y proyectar nuevas líneas de trabajo conjunto entre el HPC y la Fundación Médica de Mar del Plata.

El doctor Marcos Flores, jefe de Docencia del HPC, destacó el regreso de profesionales formados en la institución y el valor de sostener una identidad común: “Nos parece muy valioso contar con ellos dentro de la universidad. Qué bueno dejar una semilla en cada uno cuando se trabaja pensando en el otro”, señaló. También recordó su propio recorrido dentro y fuera del país: “La identidad de formarse en este hospital hace que sostengas cuestiones como la vinculación y la formación de recursos humanos en salud”.

La doctora Nora Fuentes, integrante del Consejo Académico, repasó el eje conceptual que guía el trabajo formativo: “Hoy estamos desarrollando esta actividad basada en tres pilares: investigación, docencia y gestión. Es seguir haciendo el camino marcado por el estatuto de la Fundación Médica”, expresó.



El hospital sostiene más de 50 años de trayectoria, 37 programas docentes y casi 1.900 egresados, además de 197 residentes en actividad: “Es un orgullo estar en contacto continuo con nuestros profesionales y seguir trabajando con ellos”, agregó.

A lo largo de la jornada, los especialistas destacaron que integrar a quienes hoy se desempeñan en otros ámbitos es fundamental para fortalecer la institución. El doctor Esteban Gándara, jefe del Departamento de Investigación del HPC, sostuvo: “Este es el inicio. Es un cambio de paradigma en cómo el hospital se comunica con los que se formaron acá y con la comunidad. No es quedarse con lo que uno tiene, sino pensar más allá”.

También remarcó el valor de incorporar miradas externas: “Compartir experiencias y revalorizar la medicina en Mar del Plata como una medicina de punta beneficia no solo al hospital, sino a toda la ciudad”.

Además, se debatió sobre la selección de nuevos residentes, un proceso que deberá adaptarse a los tiempos actuales. Según Flores, “a veces no tenemos que ser tan estancos. El progreso continuo nos obliga a revisar incluso la forma de seleccionar a nuestros futuros aspirantes”.



En cuanto al objetivo general del área, fue claro: “El desafío es generar recurso humano de calidad, con una visión centrada en el paciente y en la comunidad”.

La producción de conocimiento propio también ocupó un lugar central. Gándara destacó la apuesta institucional por profesionalizar y visibilizar la investigación: “Mostrar lo que hacemos es fundamental. Mucho de nuestro trabajo tiene impronta nacional e internacional y nos permite compararnos, aprender y mejorar”.



Este año se presentarán más de 40 trabajos científicos desarrollados en el hospital: “Sin datos claros uno no puede ver qué mejorar. A veces incluso descubrimos que estamos mejor que el estándar internacional en muchas cosas”, agregó.

Al cierre, los profesionales coincidieron en un mensaje hacia la comunidad marplatense: “Es un mensaje alentador, de crecimiento continuo. El hospital siempre ha tratado de ir hacia la excelencia, y esta es la forma de alcanzarla: entender que siempre hay algo más para aprender y no tener miedo a mostrar los resultados”.

La jornada reafirmó el compromiso del HPC y la Fundación Médica con la formación, la investigación y la mejora permanente de la calidad de atención, pilares que definen a una de las instituciones sanitarias más importantes de la ciudad y la región.