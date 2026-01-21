Este miércoles 21, la literatura tendrá una cita destacada con la llegada de Viviana Rivero, escritora cordobesa de sólida trayectoria y proyección internacional, que brindará una charla abierta destinada a lectores, lectoras y público en general.

Abogada de formación y excoordinadora de grupos de autoliderazgo, Rivero es autora de numerosas novelas históricas y románticas que se leen en toda Hispanoamérica y que la han consolidado como una de las voces más reconocidas del género. Su obra se caracteriza por combinar tramas atrapantes, personajes intensos y un fuerte anclaje histórico.

Durante el encuentro, la autora compartirá su experiencia personal y profesional, hablará sobre el proceso creativo y el camino que la llevó a construir una carrera literaria sostenida en el tiempo, además de reflexionar sobre los temas que atraviesan sus libros.

La conversación con el público tendrá como eje central su más reciente novela, “Secretos de sangre”, una obra que profundiza en los vínculos familiares, los silencios del pasado y las decisiones que marcan destinos, y que ha despertado gran interés entre sus lectores.

La charla se presenta como una oportunidad imperdible para conocer de cerca a Viviana Rivero, intercambiar miradas sobre la literatura y disfrutar de un encuentro íntimo con una autora que sigue conquistando lectores en toda la región.

