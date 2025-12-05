La Municipalidad de General Pueyrredon oficializó este jueves una distinción histórica para el ecosistema digital marplatense: Visionshow fue declarado Embajador Turístico y Cultural de Mar del Plata mediante la Resolución EMTUR-2025-728, reconociendo su trayectoria, su impacto en la comunicación digital y su aporte a la difusión cultural, artística y turística de la ciudad.

El documento repasa que Visionshow nació en 2011 en Mar del Plata como un medio digital de espectáculos y entretenimiento y que, con el tiempo, pasó de ser una iniciativa local a convertirse en un proyecto de alcance nacional, con presencia creciente en toda Latinoamérica. La resolución destaca su mirada moderna, profesional y adaptada a las nuevas audiencias, así como su actualización permanente y su trabajo multiplataforma.

Además, el EMTur subraya que Visionshow realiza coberturas en vivo, entrevistas exclusivas, transmisiones especiales y producciones audiovisuales dentro y fuera de la ciudad, aportando visibilidad a la industria cultural y turística. También remarca su crecimiento: más de 2,1 millones de seguidores, más de 200 millones de visualizaciones mensuales y más de 440 millones de impresiones, con llegada a audiencias de Argentina, Uruguay, México, Chile y Estados Unidos.

La distinción llega después del reconocimiento obtenido en noviembre de 2025 en los Premios Martín Fierro Latino, donde Visionshow ganó en la categoría “Contenido de Espectáculos en Plataformas”, consolidándose como uno de los referentes digitales de la región.

La resolución establece además que Visionshow representará a Mar del Plata en sus actividades públicas sin generar derecho a retribución económica y que la designación será comunicada a las áreas correspondientes del ente.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DRva_XUDjHy/?img_index=1