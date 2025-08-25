El libro de memorias es de Virginia Giuffre, una de las acusadoras más reconocidas de Jeffrey Epstein, que murió por suicidio en abril a los 41 años.

Giuffre había terminado el manuscrito junto a la periodista Amy Wallace antes de su fallecimiento. En un correo enviado pocas semanas antes de morir, la autora pidió que el libro fuera publicado “sin importar sus circunstancias”, convencida de que su testimonio ayudaría a exponer “las fallas sistémicas que permiten la trata de personas vulnerables a nivel internacional”.

El texto de 400 páginas promete revelar detalles inéditos sobre sus años junto a Epstein, Ghislaine Maxwell y varias figuras influyentes, incluido el príncipe Andrés del Reino Unido, con quien llegó a un acuerdo extrajudicial en 2022. Según la editorial, el material fue “rigurosamente verificado y revisado legalmente”.

Virginia denunció haber sido víctima de la red de trata sexual de Epstein en los años 2000, cuando era adolescente. Aunque algunas de sus declaraciones fueron cuestionadas, se convirtió en una de las voces más visibles en la lucha por visibilizar el alcance del caso, que involucró a políticos, empresarios y celebridades.

El libro será publicado seis meses después de su muerte y se espera que tenga fuerte impacto en el debate sobre abuso, poder e impunidad. Knopf lo describe como un testimonio “crudo, desgarrador y revelador” sobre una sobreviviente que nunca dejó de buscar justicia.

Fuente: AP