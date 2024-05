El Mar del Plata Premier Padel P1 fue un suceso deportivo como pocos en Mar del Plata. Al gran nivel deportivo que pusieron las estrellas de la disciplina se le agregaron las tribunas colmadas, el aliento constante y la emotividad que aportó la despedida profesional en Argentina de Fernando Belasteguín.

Para aquellos apasionados del padel y que lo viven de una manera muy visceral, lo que vivieron fue aún más extraordinario. La campeona del mundo marplatense Virginia "China" Mazzuchi habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre todo lo que fue sucediendo: "fue increíble. Una vez que empezó el torneo, desde el lunes, el estadio estaba con tribunas llenas. A medida que avanzaba el torneo, se iba llenando más. Ni que hablar cuando sacaron las dos canchas y quedó la central".

Alguno puede pensar que cada vez que este torneo se presenta en distintos lugares del mundo, sucede exactamente lo mismo, pero no es así. Por el contrario, lo que vivieron en esta semana los propios jugadores hace pensar que el país puede tener más que una sola semana de competencia por año: "los jugadores estaban alucinados con lo que estaba pasando, no podían creer que jueves o viernes a las 10 de la mañana el estadio esté repleto. Los españoles no podían creer cuanto tenían que jugar contra argentinos lo que vivían con la arenga de las gradas, la locura y la fiesta. Están pidiendo que haya dos etapas en el año en Argentina".

Para el Padel, Mar del Plata significa mucho y todo lo que se fue viviendo no hace más que cerrar el círculo de la historia del deporte en nuestro país y a nivel mundial: "he visto y he vivido desde las tribunas estos torneos en Mendoza, en Buenos Aires y creo que Mar del Plata, siendo una ciudad con tanta historia y tanta gente que juega, necesitaba y se merecía un evento de esta magnitud. Una de las primeras canchas de padel de la historia de este deporte está en Mar del Plata que fue el Ocean Club. Hay mucho amor por este deporte en la ciudad".

LA EMOTIVA DESPEDIDA A BELASTEGUÍN

Desde que llegó hasta el último día de competencia, Fernando Belasteguín se robó todas las miradas. Incluso cuando le tocó quedar eliminado en los cuartos de final; todo el mundo estaba conmovido sabiendo que era su última presentación profesional en Argentina: "es un gran referente dentro y fuera de la cancha, es un señor así como lo fue Alejandro Lasaigues que fue un jugador extraordinario. Fernando es un tipo extraordinario que siempre quiso lo mejor para el padel y para su gente. Personalmente, es un tipo que le mandas un mensaje y te responde, siempre está atento. Es muy generoso y eso la gente lo ve y lo percibe. De nada te sirve pegarle bien a la pelota si fuera de los 200 metros cuadrados no sos una buena persona", opinó la "China" Mazzuchi.

Si bien la excepcionalidad en Belasteguín es lo que lo destaca, como conocedora del deporte indicó que hay mucho nivel en el padel argentino como para seguir generando figuras de renombre: "los argentinos que vienen detrás tienen muy buen nivel. Belasteguin hay un sólo, Maradona hay uno solo, Ginóbili también pero no le quita mérito a los que vienen atrás. Tenemos muchos argentinos en el mejor nivel hoy y muchos chicos en la Selección de Menores que vienen aprendiendo, jugando y viajando; el padel seguirá bien representado".

Por último, como marplatense se esperanza en seguir contando con este evento para el próximo año pero sabe que también para el progreso del deporte, se necesita mostrarlo en todo el país: "ojalá Mar del Plata esté siempre pero es bueno que el padel sea federal y si se pueden traer dos o tres etapas por año en la Argentina sería una locura".