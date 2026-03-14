Un hombre de 32 años fue acusado de violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial, luego de ser encontrado dentro de una casa pese a tener una restricción de acercamiento vigente.

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El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Diagonal Gascón al 2900, donde efectivos de la Comisaría Quinta detectaron al sospechoso dentro del inmueble. Al notar la presencia policial, el hombre intentó escapar desplazándose por los techos de las casas cercanas.

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Tras un breve operativo, los uniformados lograron interceptarlo y reducirlo. Posteriormente, al verificar sus datos en el sistema informático, se confirmó que tenía una medida judicial que le prohibía acercarse tanto a la víctima como al domicilio en cuestión.

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La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora Sánchez, quien ordenó la aprehensión del imputado, su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y la realización de las actuaciones correspondientes.

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