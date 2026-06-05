Dos mujeres de 36 y 34 años fueron aprehendidas tras protagonizar un incidente en un comercio ubicado en la esquina de avenida Colón y Dorrego.

Ads

El hecho se conoció luego de un llamado al 911 realizado por el propietario del local, quien alertó sobre la presencia de la expareja de una empleada del comercio. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas identificaron a una mujer de 36 años que estaba incumpliendo una medida judicial de restricción de acercamiento.

Según se estableció durante el procedimiento, la mujer tenía una prohibición de acercamiento vigente desde febrero de 2026 y ya había sido notificada formalmente de esa disposición.

Ads

Durante el conflicto, su hermana, de 34 años, provocó daños en el comercio al arrancar una cámara de seguridad instalada junto al mostrador del establecimiento.

Tras las actuaciones correspondientes, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia. El fiscal Facundo De La Canale dispuso la formación de una causa por desobediencia para la mujer de 36 años y otra por daños para la de 34.

Ads

Luego de quedar imputadas, ambas recuperaron la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Puede interesarte