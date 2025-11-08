Durante la madrugada, un violento tornado de categoría 3 impactó la ciudad de Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, Brasil, dejando al menos cinco personas fallecidas y más de 130 heridas. El fenómeno, que alcanzó velocidades de entre 180 y 250 km/h según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental, provocó severos daños estructurales y paralizó gran parte de la localidad.

El gobierno federal brasileño anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos especializados para colaborar en las tareas de rescate y reconstrucción en las zonas afectadas del centro-sur del estado. Las autoridades locales continúan con la búsqueda de posibles víctimas entre los escombros, mientras se intensifican los operativos de asistencia a los damnificados.

La Defensa Civil regional confirmó el número de víctimas fatales y señaló que se mantiene activa la atención a los heridos y la localización de personas desaparecidas. “Hemos tenido un tornado de categoría 3, como no se veía en el estado de Paraná desde hace mucho tiempo. Los daños fueron cuantiosos, con muchas estructuras colapsadas”, declaró Fernando Schunig, coordinador del organismo.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran un escenario de devastación: viviendas destechadas, postes de luz derribados y árboles arrancados de raíz. De acuerdo con el medio brasileño CBN, aproximadamente el 80% de la ciudad fue destruida. “Existe una alta probabilidad de que haya más víctimas. Tenemos varios equipos del Cuerpo de Bomberos trabajando en el lugar y realizando búsquedas”, agregó Schunig.

El Sistema de Monitoreo Ambiental de Paraná reportó caída de árboles y destrucción total de viviendas en distintos sectores. Las condiciones meteorológicas continúan siendo monitoreadas por las autoridades, que mantienen alertas por tormentas severas en la región.

El Instituto Nacional de Meteorología informó que rige un nivel de “peligro por tempestades” en todo el estado de Paraná, así como en Santa Catarina y Rio Grande do Sul, zonas limítrofes con Argentina y Uruguay.

Fuente: con información de TN