Un menor de 16 años fue asesinado esta tarde en el barrio Nuevo Golf, tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza durante un violento enfrentamiento a tiros ocurrido en inmediaciones de Cerrito y calle 83. Hay un detenido, mayor de edad.

Ads

Según las primeras informaciones, el adolescente se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando recibió el disparo fatal. Gravemente herido, fue trasladado de urgencia a la sala de salud ubicada en José Hernández y Magallanes, donde ingresó con una herida de arma de fuego en la nuca y falleció pese a la asistencia médica.

El hecho se habría producido en el marco de un enfrentamiento armado entre supuestas bandas, con disparos cruzados entre una camioneta, un automóvil y una motocicleta, lo que generó una situación de extrema violencia en la zona.

Ads

Puede interesarte

Durante el operativo policial posterior, un mayor de edad fue aprehendido en relación con el hecho. En el lugar se constató que un automóvil Fiat Palio recibió al menos 15 impactos de bala.

En la investigación participan agentes de la Comisaría Quinta.

Ads