Un violento hecho de inseguridad ocurrido en Mar del Plata derivó en un allanamiento positivo y la imputación de tres personas, luego del robo de una camioneta que fue posteriormente incendiada.

El episodio se remonta al 25 de diciembre, cuando un joven de 23 años denunció que alrededor de las 6:30 de la mañana fue abordado por cinco o seis sujetos que descendieron de una Volkswagen Amarok verde en la vía pública. Según el relato, los atacantes lo golpearon y le sustrajeron la llave de ignición para luego robarle su Ford Ranger Limited, modelo 2017, de color gris plata, con la que escaparon por la Ruta 226 en dirección a Mar del Plata.

A partir de la denuncia, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes y se activaron los sistemas de búsqueda, incluyendo alertas por lectoras de patentes (LPR). Tras amplias tareas investigativas, personal del GTO de la Comisaría 8ª, junto al GTO de la Comisaría 12ª, lograron reunir pruebas que permitieron solicitar una orden de allanamiento.

La diligencia se concretó en un inmueble ubicado en Pasaje Venezuela y Santa Cruz, Torre 1, departamento 8, con la colaboración de efectivos de la Subcomisaría Parque Hermoso, el Destacamento Chapadmalal, el Grupo GAD y personal de Infantería.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de prendas de vestir, una billetera, el DNI y teléfonos celulares pertenecientes a la víctima, además del chasis de la Ford Ranger, que había sido incinerada y contaba con pedido de secuestro activo por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

Por el hecho fueron imputados dos hombres de 27 y 18 años, quienes, por disposición de la fiscal Lorena Irigoyen, de la UFI ODCPA, recuperaron la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense. En tanto, un menor de 16 años también fue notificado de la causa, sin que se adopten medidas restrictivas de su libertad, según lo resuelto por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3, a cargo del Dr. Martínez Soto.

La investigación continúa para determinar la participación de otros involucrados en el violento asalto.