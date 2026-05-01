De acuerdo a la información oficial, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada en Solís al 5200. La víctima, un hombre de 54 años, arribó a su casa a bordo de su automóvil cuando fue sorprendido por tres sujetos encapuchados, armados y con guantes. Bajo amenazas, los delincuentes lo obligaron a ingresar a la propiedad.

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Una vez dentro, sustrajeron distintos electrodomésticos y pertenencias personales. Para concretar la fuga, cargaron todos los elementos en el vehículo del propio damnificado y escaparon del lugar.

Tras el llamado al sistema de emergencias 911, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo cerrojo en la zona. Minutos más tarde, el rodado fue localizado en inmediaciones de Benito Lynch al 6100.

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Al advertir la presencia policial, los ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron a pie, logrando evadir a los efectivos. No obstante, en el lugar se logró el secuestro tanto del automóvil como de la totalidad de los objetos sustraídos, entre los que se encontraban un televisor, un equipo DVR, una heladera portátil y una mochila con diversas pertenencias.

En la causa tomó intervención la UFI N° 13, que dispuso el reintegro de los bienes a la víctima y la realización de las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, continúa la investigación para dar con los responsables del hecho.

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