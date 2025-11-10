Un violento asalto tuvo lugar este sábado por la tarde en una reconocida cafetería del centro de La Plata, ubicada en la esquina de 6 y 37, a escasos metros de la Comisaría Segunda.

Según confirmaron fuentes policiales, dos delincuentes armados ingresaron al local cuando estaba lleno de clientes, alrededor de las 17.30, y en cuestión de minutos robaron dinero y objetos personales a trabajadores y comensales.

Ads

Durante el robo, una empleada fue agredida con la culata de un arma de fuego, lo que le provocó una herida en la cabeza. Fue asistida por los propios clientes y trasladada de urgencia a un centro de salud cercano. Los asaltantes escaparon en una motocicleta, pese a la cercanía con la dependencia policial.

Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su indignación por la falta de seguridad, y recordaron que el mismo local ya había sido víctima de otro robo en abril. “La situación es cada vez más preocupante. Estamos a metros de una comisaría y no hay prevención”, señalaron testigos a medios locales.

Ads

La Fiscalía en turno y la Policía Bonaerense trabajan sobre las cámaras de seguridad del comercio y de la vía pública para identificar a los agresores y reconstruir su ruta de fuga. Hasta el momento, no hay detenidos.

El hecho se suma a una serie de robos recientes en la ciudad, varios de ellos protagonizados por motochorros, lo que refuerza la preocupación de los vecinos por la escalada de hechos violentos en zonas céntricas de La Plata.

Ads

Fuente: Infobae