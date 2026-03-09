Un violento asalto ocurrido el domingo en un campo de la zona de Ruta 226, a la altura del kilómetro 29, derivó en un importante incendio forestal que terminó afectando alrededor de 150 hectáreas de terreno en el sector serrano de Sierra de los Padres y que aún no está controlado.

Los delincuentes, según pudo saber este medio, ataron al encargado del campo y a su señora, les pegaron, robaron el vehículo y se llevaron armas que tenían en el lugar.

Antes de huir los asaltantes iniciaron un incendio en la zona como una forma de distracción. Luego, el personal de bomberos de Sierra de los Padres ingresó a trabajar en el incendio y en ese momento los delincuentes se dieron a la fuga.

El siniestro generó un importante despliegue de recursos durante toda la jornada del domingo. En el operativo participaron bomberos de Sierra de los Padres junto a dotaciones de Mar del Plata, Balcarce, Maipú, General Pirán, Castelli, Chascomús y otras localidades.

Las tareas se vieron complicadas por las condiciones climáticas y la geografía del lugar. “El viento superaba los 50 kilómetros por hora y la topografía de la zona es muy agresiva, lo que dificultó mucho el trabajo de los brigadistas”, señalaron las autoridades.

En total trabajaron cerca de 70 combatientes forestales con 14 unidades, quienes lograron proteger sectores productivos cercanos, como áreas sembradas con maíz, mientras que el incendio avanzó principalmente sobre monte y forestación. La investigación del hecho delictivo quedó en manos de la policía y el fuego aun no está controlado.