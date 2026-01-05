Un hombre de 55 años resultó herido de un disparo durante un violento robo ocurrido el sábado 4 de enero por la noche, cuando llegaba a su domicilio junto a su hijo, en el barrio San Carlos.

El hijo del hombre, de 19 años, relató que al arribar a la vivienda fueron abordados por dos delincuentes que se desplazaban en moto, quienes les sustrajeron una motocicleta Husqvarna Svartpilen 401.

Durante el robo, la víctima recibió un disparo por la espalda. Afortunadamente, su estado de salud es estable. Según el parte oficial, alrededor de las 23 se tomó conocimiento del ingreso de la víctima al Hospital Privado de Comunidad (HPC) con una herida de arma de fuego.

Vecinos del barrio aportaron su testimonio sobre la secuencia del ataque. Indicaron que una primera moto apareció en el lugar y realizó un disparo al aire para intimidar, tras lo cual el hombre entregó las llaves.

Luego llegó una segunda motocicleta y, cuando la víctima intentó refugiarse corriendo dentro de su casa, fue baleada “sin ninguna necesidad”. También señalaron que una de las motos sería de color negro y tendría características similares a personas que habían sido vistas merodeando la zona horas antes.

La causa quedó en manos de la UFI N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, y fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego. En paralelo, vecinos de San Carlos convocaron a una marcha a la comisaría para este martes 6 a las 17, con punto de encuentro en Olavarría y Larrea, en reclamo de mayor seguridad y respuestas ante la reiteración de hechos violentos.