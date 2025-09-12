Un joven de 23 años que trabaja como chofer de una aplicación fue víctima de un violento robo en la madrugada de este viernes, cuando cuatro hombres lo despojaron de su celular y de su vehículo Ford Fiesta, que luego fue hallado abandonado por la policía.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30 en calle Brandsen entre Zanni y Méndez. Allí, el conductor se detuvo frente a un kiosco donde se encontraban cuatro sujetos, quienes cerraron el local y abordaron el vehículo como pasajeros. Uno de ellos se sentó en el asiento delantero y los restantes en la parte trasera.

Minutos después de iniciar el viaje, el hombre que iba en el asiento del acompañante le arrebató un iPhone 12 color blanco, mientras que otro lo tomó del cuello desde atrás y comenzó un forcejeo. Tras amedrentarlo con tener un arma entre sus prendas, lo obligaron a descender del rodado para darse a la fuga con el vehículo.

Finalmente, cerca de las 3.55, personal de la UPPL localizó el Ford Fiesta abandonado en calle Beruti entre Ciudad del Rosario y Madariaga. No había ocupantes en su interior.

La Fiscalía de la UFIJE de la Dra. Lorena Hirigoyen dispuso la intervención de Policía Científica para realizar pericias en el rodado, las actuaciones de rigor y la posterior restitución del vehículo a su dueño.

