Un hombre fue aprehendido durante un operativo preventivo realizado en la zona de Avellaneda al 1200, luego de una denuncia recibida a través de la línea de WhatsApp 223 340 6177.

Ads

Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad, personal de la Patrulla Municipal intervino en el lugar y constató que el individuo consumía bebidas alcohólicas en la vía pública. Al momento de labrar las actas correspondientes por la infracción, el hombre reaccionó de manera hostil.

De acuerdo al parte oficial, comenzó a insultar, amenazar y gritar contra los agentes municipales y efectivos policiales. Ante esa situación, se le colocaron esposas de seguridad para resguardar la integridad de los presentes y se solicitó apoyo.

Ads

Minutos después, un móvil policial trasladó al aprehendido a la Comisaría Novena, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340 6177, funciona durante las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, con ubicación, fotos y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

Ads

Puede interesarte