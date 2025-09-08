Un brutal robo conmocionó a Mar del Plata durante la madrugada de este lunes, cuando un grupo de al menos cinco delincuentes se llevó alrededor de 20 millones de pesos en un golpe comando que duró apenas 90 segundos.

El hecho ocurrió a las 3.45 de la mañana en una estación de servicio situada en la intersección de Juan B. Justo y Peralta Ramos, donde una cámara de seguridad captó toda la secuencia.

Los asaltantes llegaron a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco. Al descender, uno de ellos utilizó un ariete para golpear la puerta de ingreso. En las imágenes se observa cómo un empleado intenta escapar, pero es rápidamente acorralado por otros dos integrantes de la banda.

Tras varios segundos de violencia, lograron derribar la puerta e irrumpieron en la oficina del encargado, donde presuntamente se encontraba la recaudación.

Uno de los ladrones regresó al vehículo para tomar un bolso, con el que guardó el dinero sustraído antes de huir junto al resto de la banda.

A cargo de la investigación quedó el Fiscal Moyano quien junto a la fuerzas de seguridad analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder esclarecer el hecho