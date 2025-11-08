Una mujer de 38 años fue aprehendida en Mar del Plata luego de protagonizar un violento incidente en el hotel Savoy, ubicado en Corrientes 1874. Según informaron fuentes policiales, la agresora habría amenazado de muerte y golpeado a un hombre de 42 años, provocándole una lesión en la sien izquierda, además de causar daños en el teléfono celular Motorola G7 Plus de otro hombre, de 50 años.

El hecho fue denunciado a través de un llamado al 911, por lo que personal de la Subcomisaría Casino, con apoyo de efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), intervino rápidamente y detuvo a la mujer en Corrientes y Rivadavia.

Ambas víctimas solicitaron medidas de restricción de acercamiento. La fiscal de Flagrancia, Dra. Mariana Baqueiro, dispuso que la imputada sea notificada de la formación de causa por lesiones, amenazas y daño, y que sea trasladada a la Unidad Penal N° 50. Las actuaciones fueron remitidas a sede tribunalicia en las primeras horas de este sábado.

