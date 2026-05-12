Una mujer de 23 años fue aprehendida tras agredir a dos personas y provocar daños en un vehículo en un episodio ocurrido en el centro de Mar del Plata, donde intervino personal de la Subcomisaría Casino.

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Según se informó, el hecho comenzó en avenida Luro entre Boulevard Marítimo y Entre Ríos cuando la imputada inició una confrontación con un hombre de 38 años, a quien golpeó con puños y le arrojó piedras, causando además daños en su automóvil.

Minutos después, una mujer de 40 años se acercó al lugar y también fue atacada: la agresora le arrojó un adoquín que impactó en su espalda, generando lesiones.

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Tras el episodio, la imputada fue retenida por una de las víctimas junto a transeúntes, hasta la llegada del personal policial que concretó su aprehensión.

La detenida, en situación de calle, fue imputada por los delitos de “daños y lesiones leves”.

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Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, quien dispuso la notificación de la formación de causa y el traslado de la imputada a la Unidad Penal Nº50.