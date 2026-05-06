Violento episodio en el centro de Mar del Plata
Un hombre fue detenido tras agredir a personal de seguridad y luego recuperó la libertad.
Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la noche del 5 de mayo en pleno centro de Mar del Plata, luego de protagonizar un violento episodio contra empleados de seguridad privada.
El hecho ocurrió en la avenida Independencia, entre San Martín y Luro, donde la Policía acudió tras un llamado al 911 por disturbios. Al llegar, encontraron al sujeto —sin remera, alterado y con golpes visibles— siendo reducido por trabajadores de seguridad de un comercio.
Según indicaron las víctimas, el hombre comenzó a increpar a transeúntes y luego atacó al personal con golpes de puño y patadas. Uno de los empleados sufrió lesiones en el rostro y una mordedura en el pecho, mientras que otro resultó con golpes en piernas y genitales.
Ante la situación, los efectivos procedieron a su aprehensión. El individuo, de nacionalidad paraguaya y en situación de calle, fue puesto a disposición de la UFI de Flagrancia.
La causa quedó a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso actuaciones por lesiones leves. Horas más tarde, se ordenó su libertad sin medidas restrictivas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión