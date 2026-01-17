Un violento robo se registró anoche en la zona Plaza Rocha, cuando tres hombres ingresaron a un local encapuchados, con guantes y armados, y redujeron al comerciante y a otras personas que estaban en el lugar. Posteriormente fueron atrapados por la policía en un edificio de las cercanías.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en avenida Luro y 20 de Septiembre, cuando los imputados ingresaron al local armados. Según se informó, los sujetos actuaron encapuchados, con guantes y portando armas, y redujeron a la víctima y a otras personas que se encontraban en el lugar, a quienes maniataron para concretar el robo.

Durante el asalto sustrajeron un bolso de color azul, un teléfono celular Samsung A22 y una billetera pertenecientes a la víctima, un hombre de 23 años.

Tras el hecho, y mediante el rastreo del teléfono celular a través de Google, personal de Infantería motorizada logró localizar a los sospechosos en un edificio ubicado en avenida Independencia y Belgrano, donde se procedió a la aprehensión de tres hombres, dos de 24 años y uno de 34.

En el procedimiento, los efectivos hallaron en la terraza del edificio los bolsos sustraídos, junto a un total de 25 teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, los cuales fueron secuestrados. Además, se incorporaron registros de cámaras de seguridad aportados por la víctima.

Intervino la Fiscalía N°14, y tras la consulta con el fiscal interviniente, Fernando Berlingeri, se dispuso la aprehensión de los tres imputados, el secuestro de la llave del edificio y de los teléfonos celulares, la notificación de la formación de causa y la remisión de las actuaciones a primera audiencia.

Posteriormente, se autorizó el secuestro del resto de los elementos incautados y la entrega a la víctima de aquellos bienes que reconozca como propios.