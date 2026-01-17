Violento asalto en un comercio: tres hombres actuaron encapuchados, con guantes y armados
El hecho ocurrió en avenida Luro y 20 de Septiembre. Los sospechosos fueron localizados tras el rastreo de un celular robado en el interior de un edificio céntrico.
Un violento robo se registró anoche en la zona Plaza Rocha, cuando tres hombres ingresaron a un local encapuchados, con guantes y armados, y redujeron al comerciante y a otras personas que estaban en el lugar. Posteriormente fueron atrapados por la policía en un edificio de las cercanías.
El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 en avenida Luro y 20 de Septiembre, cuando los imputados ingresaron al local armados. Según se informó, los sujetos actuaron encapuchados, con guantes y portando armas, y redujeron a la víctima y a otras personas que se encontraban en el lugar, a quienes maniataron para concretar el robo.
Durante el asalto sustrajeron un bolso de color azul, un teléfono celular Samsung A22 y una billetera pertenecientes a la víctima, un hombre de 23 años.
Tras el hecho, y mediante el rastreo del teléfono celular a través de Google, personal de Infantería motorizada logró localizar a los sospechosos en un edificio ubicado en avenida Independencia y Belgrano, donde se procedió a la aprehensión de tres hombres, dos de 24 años y uno de 34.
En el procedimiento, los efectivos hallaron en la terraza del edificio los bolsos sustraídos, junto a un total de 25 teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, los cuales fueron secuestrados. Además, se incorporaron registros de cámaras de seguridad aportados por la víctima.
Intervino la Fiscalía N°14, y tras la consulta con el fiscal interviniente, Fernando Berlingeri, se dispuso la aprehensión de los tres imputados, el secuestro de la llave del edificio y de los teléfonos celulares, la notificación de la formación de causa y la remisión de las actuaciones a primera audiencia.
Posteriormente, se autorizó el secuestro del resto de los elementos incautados y la entrega a la víctima de aquellos bienes que reconozca como propios.
