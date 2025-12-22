Un violento robo agravado ocurrido en Mar del Plata terminó con un joven de 26 años herido de bala y tres personas imputadas, luego de una investigación que incluyó tareas de inteligencia, análisis de cámaras y allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

El hecho se registró el pasado 18 de diciembre cerca de las 14, cuando la víctima ingresó al Destacamento HIGA con una herida de arma de fuego en la mejilla derecha. Según se estableció, el ataque ocurrió durante un asalto a un corralón de materiales para la construcción, donde los delincuentes ingresaron armados para sustraer dinero y un teléfono celular.

De acuerdo al testimonio de un familiar, el joven se resistió al robo y fue en ese contexto que recibió el disparo. A pesar de la gravedad del ataque, se informó que no corre riesgo de vida, aunque sufrió fractura de mandíbula y lesiones en la boca.

La causa quedó en manos de la UFI 14, a cargo del fiscal Berlingeri, con intervención del Juzgado de Garantías N° 5. A partir de los testimonios y otras pruebas, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 16ª logró identificar a un primer sospechoso, un hombre de 40 años con amplios antecedentes penales por robos y amenazas.

Las tareas investigativas permitieron además establecer la participación de un Volkswagen Gol verde utilizado para cometer el ilícito. A través del análisis de material fílmico se identificó a un segundo imputado, hermano del principal acusado y conocido como “Pinki”, así como a una mujer apodada “Didi”, quien habría permanecido dentro del vehículo mientras se desarrollaba el asalto.

Con las pruebas reunidas, personal del GTO de las comisarías 16ª, 11ª y 5ª, junto a efectivos del GAD, Infantería y la Policía Bonaerense, realizó allanamientos en San Salvador al 8600 y en un asentamiento de la zona de Tripulantes del Fournier y Polonia.

Como resultado, se secuestró el auto utilizado, prendas de vestir y tres teléfonos celulares, y se concretó la detención del imputado de 40 años y la aprehensión de “Pinki”, mientras que la mujer fue notificada de la formación de la causa y recuperó la libertad. Los dos hombres quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán.