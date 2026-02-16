Violento asalto a guitarrista en Caballito: lo ataron, golpearon y le robaron sus instrumentos
El reconocido músico argentino, Daniel “Alambre” González, fue víctima de un asalto en su departamento, donde dos delincuentes que se hicieron pasar por vecinos lo obligaron a entrar, lo agredieron físicamente y se llevaron sus pertenencias; la Fiscalía investiga el hecho y busca identificar a los responsables, mientras colegas y fanáticos lanzaron una colecta para ayudarlo a recuperar sus objetos de valor.
Un guitarrista muy conocido de la escena del blues y el rock argentino fue víctima de un asalto violento en su propio departamento en Caballito. El músico, identificado como Daniel “Alambre” González, relató que el domingo por la madrugada fue interceptado por dos delincuentes que se hicieron pasar por vecinos para entrar con él al edificio, lo amenazaron con un arma y lo obligaron a subir a su vivienda.
Ya dentro de su casa, los asaltantes lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron, y luego se llevaron varios objetos de valor, entre ellos dos guitarras eléctricas, una de ellas con gran valor sentimental, pedales y dinero en efectivo.
La causa está siendo investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, que ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables, que por el momento siguen prófugos.
Tras el hecho, colegas y fanáticos del músico lanzaron una colecta solidaria para ayudarlo a recuperar sus instrumentos, destacando que la pérdida no solo es material, sino también un golpe para su trabajo artístico.
