Un violento episodio se vivió en pleno centro de Mar del Plata. Dos hombres fueron aprehendidos luego de protagonizar una estafa que derivó en una feroz agresión contra el propietario de un gimnasio, quien sufrió lesiones de gravedad y debió recibir atención médica especializada.

El hecho ocurrió en el gimnasio City Hall, ubicado en Moreno al 2600, donde los sujetos se presentaron como supuestos empleados de la empresa “Mundo Limpio”. Con un ardid previamente planificado, descargaron bidones de productos de limpieza y exigieron el pago de $80.000, argumentando que correspondía a un pedido anterior.

Ante la negativa del comerciante, un hombre de 60 años, la situación escaló rápidamente. Los impostores lo atacaron físicamente y le provocaron un profundo corte en el labio con compromiso del músculo facial. Tras la agresión, escaparon a bordo de una camioneta Volkswagen Saveiro.

Personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar el vehículo, el cual fue interceptado por Patrulla Municipal en inmediaciones de Bolívar y Diagonal Álvarez. Allí se concretó la aprehensión de ambos sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como dos hombres de 47 y 37 años, domiciliados en Villa Rosa, provincia de Buenos Aires, uno de ellos en condición de turista.

Durante la requisa de urgencia del rodado se secuestraron 19 bidones con productos de limpieza, documentación y remitos sin datos comerciales válidos. La investigación permitió establecer que los mismos sujetos habrían utilizado idéntico modus operandi para estafar a otros comercios de la ciudad, entre ellos el Café Amadeo y el Club de las Milanesas.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal. El fiscal de Flagrancia, Dr. Berlingeri, dispuso la aprehensión de uno de los imputados por el delito de lesiones graves, mientras que el titular de la UFI N° 10 de Delitos Económicos, Dr. Bruna, ordenó la aprehensión de ambos por estafa, el secuestro del vehículo y su traslado a la Unidad Penal N° 44, donde permanecen a disposición de la Justicia.

El caso volvió a encender la alarma entre comerciantes marplatenses por la reiteración de maniobras fraudulentas y el nivel de violencia empleado.