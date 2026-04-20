Una familia fue víctima de un asalto organizado cuando salía de su casa y delincuentes los sorprendieron para quitarles el vehículo.

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El hecho ocurrió en el barrio Malvinas Argentinas, en las calles termas de Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo un auto gris se detiene de manera repentina detrás de la camioneta Chevrolet Tacker color blanca, bloqueándole la salida y dando inicio al ataque.

En cuestión de segundos, al menos tres ladrones descendieron del vehículo y actuaron de forma coordinada. Uno de ellos forcejeó con el conductor para obligarlo a bajar, mientras los otros rodeaban la zona para controlar la situación.

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Dentro de la camioneta también había otras personas, que lograron descender en medio de la desesperación. Los gritos activaron una alarma vecinal, lo que generó mayor tensión en el lugar.

Ante el ruido y el riesgo de ser detectados, los delincuentes escaparon rápidamente: uno se llevó la camioneta, otros huyeron en el auto en el que habían llegado y un cuarto integrante se dio a la fuga a pie.

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El vehículo robado había sido comprado el día anterior, lo que agravó aún más la situación para las víctimas. Hasta el momento, no hubo detenidos por el hecho.



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