Un grave episodio de violencia escolar sacudió a la ciudad cuando una discusión dentro del aula escaló hasta convertirse en una brutal golpiza que dejó a un adolescente con lesiones de consideración.

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El hecho ocurrió en la Escuela Secundaria N°38 , donde dos estudiantes comenzaron a discutir por el uso de un banco. La situación fue subiendo de tono hasta que uno de ellos atacó físicamente al otro, propinándole golpes y patadas, incluso cuando ya se encontraba en el piso.

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Como consecuencia de la agresión, la víctima, de 14 años, sufrió fracturas en el rostro y otras heridas, por lo que debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

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El episodio generó conmoción en la comunidad educativa y preocupación entre padres y docentes, que reclaman medidas para prevenir este tipo de hechos dentro de las escuelas. Tras lo ocurrido, se iniciaron actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

Además, el caso reavivó el debate sobre la violencia en el ámbito escolar y la necesidad de implementar estrategias de contención y convivencia para evitar situaciones similares.

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