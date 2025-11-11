Una tarde de extrema violencia se vivió este martes en la Escuela Primaria N° 21, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar, luego de que dos madres denunciaran que sus hijas habrían sido abusadas sexualmente por un alumno mayor.

La denuncia desató una fuerte reacción entre las familias de la comunidad educativa: unos 30 padres y madres se presentaron en el colegio para retirar a sus hijos y exigir explicaciones a las autoridades. En un principio, los directivos se negaron a permitir la salida de los alumnos, pero ante el corte de calle y la quema de neumáticos, finalmente autorizaron el egreso de los chicos por grupos reducidos.

Con los estudiantes ya fuera del edificio, el clima se volvió aún más tenso. Algunos padres ingresaron al establecimiento, generando destrozos y enfrentamientos dentro de la escuela. La situación derivó en el intervención de personal de Prefectura Naval Argentina, que actuó para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden.

Poco después, un grupo de familiares y vecinos se dirigió hasta la vivienda del joven acusado, ubicada sobre la misma calle y cerca de la avenida Juan B. Justo, y prendieron fuego la casa, según registran videos difundidos en redes sociales.

La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó a cargo de la investigación. La Justicia deberá esclarecer tanto las denuncias de abuso sexual como los actos de violencia posteriores, que dejaron serios daños materiales y conmoción en la comunidad.

Las autoridades buscan ahora restablecer la calma en la zona y garantizar que el proceso judicial avance con la participación de los organismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.