Un grave hecho de violencia intrafamiliar sacudió a la localidad de Ostende, donde un hombre de 71 años terminó matando a su hijo en el marco de una pelea dentro de una vivienda particular. El episodio se registró en una casa ubicada sobre la calle Lértora al 500, en una zona residencial cercana a la avenida Central.

Según la reconstrucción judicial, todo se desencadenó tras una discusión familiar que fue escalando en intensidad. El acusado, un jubilado declaró que su hijo Ezequiel, de 36 años, lo habría amenazado con una cuchilla, lo que derivó en una reacción extrema: tomó un arma de fuego tipo pistolón y efectuó un disparo que impactó en el cuello de la víctima.

Aun gravemente herido, el joven logró salir de la vivienda y caminar algunos metros por la vía pública antes de desplomarse. Personal policial y de emergencias llegó al lugar tras un llamado al 911, pero no pudo evitar el desenlace fatal. La escena fue preservada para el trabajo de la Policía Científica.

La investigación quedó en manos de la UFI N°4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, con intervención del Juzgado de Garantías de Villa Gesell. El acusado fue aprehendido e imputado por homicidio en el marco de una disputa familiar, mientras se analizan pruebas y testimonios.

El caso se inscribe en una problemática recurrente: los episodios de violencia dentro del ámbito familiar, que muchas veces escalan sin intervención previa y derivan en consecuencias irreversibles. Desde la Justicia y los organismos de seguridad remarcan la importancia de detectar señales tempranas y activar mecanismos de prevención.

Mientras avanzan las pericias y la autopsia para precisar las circunstancias de la muerte, el hecho dejó conmocionada a la comunidad de Ostende y volvió a encender una alarma sobre la necesidad de abordajes integrales frente a los conflictos familiares, antes de que deriven en tragedias.

Fuente: Dib