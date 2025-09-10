Un grave episodio de violencia se registró pasada la medianoche en el barrio San José, cuando un hombre de 46 años irrumpió en la vivienda de su ex pareja, una mujer de 47 años, a quien golpeó y amenazó de muerte.

De acuerdo a lo informado, el agresor pateó la reja del pasillo de acceso común al complejo habitacional ubicado en Córdoba y Avellaneda, luego forzó la puerta del PH e ingresó violentamente. Una vez dentro, atacó a la mujer con una botella de vidrio, provocándole un corte en la cabeza, y la intimidó con amenazas.

Tras un llamado al 911, efectivos del FBA acudieron al lugar y lograron aprehender al imputado a pocos metros, en la intersección de Córdoba y Avellaneda.

El fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, ordenó que el hombre fuera notificado de la formación de causa por violación de domicilio, lesiones leves, daños y amenazas, y posteriormente trasladado al Palacio de Tribunales.

