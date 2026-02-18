Los tres detenidos por el crimen de Cabrera. Foto: Agencia NA (redes)

El corso de Mercedes quedó marcado por una seguidilla de hechos violentos que culminaron con el asesinato de Brian Cabrera, de 18 años. Por el crimen hay tres detenidos: María Luján Auza, Martín Ezequiel Auza y Omar Teodoro Auza, abuelo, hija y nieto.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el primer día del festival un hombre resultó apuñalado y otro fue detenido. En un video difundido se observa al sospechoso cuando es trasladado por la policía mientras amenaza a la víctima. Pese a ese episodio, las autoridades municipales decidieron que el carnaval continuara.

Al día siguiente, en plena celebración, se escucharon al menos dos disparos que generaron corridas entre los vecinos que presenciaban las comparsas. Luego se confirmó que Cabrera había sido baleado en la cabeza con un revólver calibre .22 y murió como consecuencia de las heridas.

La investigación continúa mientras la ciudad permanece conmocionada por el crimen ocurrido en el marco de los festejos de carnaval.

