El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 en un edificio ubicado en la intersección de Santiago del Estero y peatonal San Martín, donde vecinos alertaron a la Policía tras escuchar gritos provenientes de un departamento.

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Según relataron algunos residentes del lugar, ante gritos y ruidos dieron aviso a la policía.

Al arribar al sitio, efectivos policiales y personal del SAME asistieron a una mujer de aproximadamente 40 años, quien estaba siendo atendida en una ambulancia en el lugar.

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Según información ampliada a la que pudo acceder este medio, en un primer momento se reportó la posible presencia de varias personas —al menos cinco, entre masculinos y femeninas— en el lugar, e incluso se mencionó que podrían estar armados y con personas heridas. Sin embargo, al arribar el personal policial, se constató que la situación correspondía a una pelea entre un hombre y una mujer.

Una empleada de limpieza del edificio habría sido quien brindó los primeros detalles al momento de la llegada de los efectivos, lo que derivó en la inmediata solicitud de una ambulancia.

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El SAME, que tomó intervención en el inmueble de Santiago del Estero 1718, asistió a una mujer de aproximadamente 30 años que presentaba un traumatismo de cráneo producto de una golpiza. A pesar de las lesiones, la víctima no fue trasladada y quedó en el lugar tras recibir atención médica.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud de la mujer ni sobre la situación del presunto agresor, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre lo ocurrido.