En la provincia de Buenos Aires, los datos oficiales muestran que la violencia de género sigue siendo una problemática de gran magnitud. Durante 2025 se registraron 78 femicidios, lo que equivale a un promedio de tres mujeres asesinadas cada 15 días. Aunque esta cifra representa una disminución cercana al 20% en comparación con 2024, la situación continúa siendo alarmante.

Ads

El informe del Ministerio Público bonaerense también reveló que a lo largo del año se iniciaron 146.046 causas judiciales vinculadas a violencia familiar y de género. Esto significa que este tipo de hechos representó el 14,1% de todos los procesos penales abiertos en la provincia.

Puede interesarte

La cantidad de denuncias refleja el volumen de situaciones que llegan a la Justicia: en promedio se registraron alrededor de 400 hechos por día. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron mujeres y los acusados hombres, y en más del 90% de los femicidios la víctima conocía a su agresor, generalmente parejas o exparejas.

Ads

Los datos forman parte de un relevamiento difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer, que vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia por motivos de género y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, asistencia y protección para las víctimas.





Ads