En el marco del Operativo de Sol a Sol, personal de la Comisaría Decimosegunda junto a efectivos del Comando de Patrullas intervinieron en un hecho de violencia de género ocurrido en el barrio La Herradura.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda de la zona, donde los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre mayor de edad que momentos antes había agredido físicamente a su ex pareja, una mujer de 28 años

Una vez identificado, se constató que el imputado tiene 38 años de edad. La causa fue caratulada como “Lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y desobediencia”, con intervención de la UFI de Flagrancia a cargo del Dr. Facundo De la Canale.

Por disposición del fiscal interviniente, el acusado fue notificado de la formación de la causa y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

