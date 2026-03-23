Un hombre de 29 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas luego de protagonizar un episodio de violencia de género en una vivienda del barrio Jorge Newbery, donde agredió físicamente a su pareja y amenazó con un arma blanca tanto a la mujer como a un tercero que intentó asistirla.

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El hecho se registró durante la mañana del domingo 22 de marzo, tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación violenta y la presencia de un individuo armado con un cuchillo.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con la víctima, una joven de 24 años, quien relató que su pareja la había golpeado tras una discusión. Según su testimonio, el agresor tomó luego una cuchilla tipo carnicero y la amenazó, extendiendo la intimidación hacia un hombre de 55 años que intervino para defenderla.

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Ante la gravedad de la situación, el personal policial procedió a la inmediata aprehensión del sospechoso y al secuestro del arma blanca utilizada.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso imputar al detenido por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, y amenazas calificadas. Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.

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