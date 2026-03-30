El hecho fue detectado a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género en una casa ubicada en Gascón al 1900. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda se entrevistaron con una mujer de 29 años, que denunció haber sido atacada por su pareja tras una discusión.

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Según informaron fuentes policiales, la víctima presentaba lesiones visibles en el rostro y en una de sus manos, compatibles con golpes recientes. El presunto agresor se encontraba en el domicilio al momento de la intervención, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

En la causa interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Mariana Baqueiro, que dispuso la formación de una causa por el delito de lesiones agravadas por el vínculo. Asimismo, se ordenó el traslado del acusado a sede judicial, donde deberá prestar declaración en las próximas horas.

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