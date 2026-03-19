El hecho se desencadenó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación familiar en una vivienda de la zona. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que una discusión había escalado a una situación de violencia física.

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Tras varias intervenciones y mediante tareas de persuasión verbal, los agentes lograron que la víctima, una joven de 20 años, abandonara el domicilio, siendo resguardada de inmediato por el personal interviniente.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el imputado habría agredido físicamente a su pareja y luego amenazado de muerte a su suegro utilizando un palo de escoba roto con punta. Además, se verificó que el hombre tenía vigente una medida cautelar de restricción de acercamiento a la víctima.

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El agresor fue aprehendido dentro de la vivienda, donde se encontraba en actitud hostil y reticente ante la presencia policial.

Interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, que dispuso la formación de una causa por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género, amenazas agravadas con arma impropia y desobediencia. También se ordenó el secuestro del elemento utilizado en la agresión y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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