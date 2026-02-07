El imputado por el caso de abuso sexual a una joven de 16 años en la costa bonaerense sostuvo que no tuvo participación en lo sucedido y rechazó las imputaciones durante su declaración, mientras que la causa avanza con medidas de prueba.

El hombre de 40 años fue indagado en las últimas horas en el marco de una investigación por abuso sexual agravado ocurrido en Miramar, cuya víctima es una adolescente de 16 años. Durante la audiencia, el imputado negó de manera categórica haber cometido el hecho que se le atribuye.

Según se informó, el acusado optó por no responder preguntas, aunque dejó asentada su versión ante la defensora oficial, en la que rechazó cualquier tipo de responsabilidad. No obstante, aceptó que se le realizará la extracción de una muestra de sangre, que será utilizada para pericias genéticas ordenadas por la fiscalía.

La causa continúa en etapa de instrucción y aguarda los resultados de las pruebas solicitadas, que serán clave para avanzar en el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, el hombre permanece a disposición de la Justicia en la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de las pericias solicitadas por el fiscal.

