El fallecimiento ocurrió en la noche del martes y se encuentra bajo investigación judicial con una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”, a cargo del fiscal Russo.

Baragiola detalló que el municipio había tenido contacto con Braian en los últimos días, tras llamados de vecinos al parador municipal. “Estuvimos el lunes, martes y nuevamente anoche. Las dos veces que lo vimos con ambulancia, se negó a ser trasladado por el SAME. Tenía problemas de salud y antecedentes de consumo, pero rechazó la atención médica”, explicó.

Según la funcionaria, Cabrera fue encontrado dentro de un garaje en Pringles al 2300, donde ya había sido asistido varias veces. “Ayer por la noche nos volvieron a llamar. Cuando llegamos, lamentablemente ya había fallecido. SAME constató el deceso y luego tratamos de asistir al compañero que estaba con él, que también se descompensó por la situación”, relató.

Baragiola remarcó que Braian era conocido por los equipos municipales. “Desde 2019 veníamos trabajando con él, cuando accedía. Fue atendido en el SIC Martillo, se intentó una vinculación con Sedronar y con la posada del Inti. Lo último fue en mayo, cuando se acercó a tramitar su documento para acceder a un plan de empleo provincial”, agregó.

Frente a la consulta sobre si la causa fue el frío, Baragiola relativizó esa hipótesis. “La noche no fue tan fría como la semana pasada, y Braian tenía problemas de salud importantes, no era solo una cuestión climática. El cuerpo está siendo sometido a una autopsia y esperamos saber más pronto”, indicó.

La secretaria también se refirió a la crítica situación que viven las personas en situación de calle en la ciudad. “El operativo frío está activo. Trabajamos 24 horas, todos los días del año, no solo en invierno. Hay equipos que recorren, otros que atienden en la secretaría y otros en el parador. Se paga subsidio a instituciones como la Noche de Nazaret para ampliar la asistencia”, detalló.

Respecto al número de personas en situación de calle, afirmó que Mar del Plata tiene cifras elevadas para su dimensión, aunque “no diferentes a las de otras ciudades del conurbano o del interior bonaerense”.

Consultada sobre la narrativa del municipio en casos anteriores, como la calificación de “fisura” en lugar de “persona”, Baragiola evitó pronunciarse: “Yo no opino de eso. Yo trabajo. Trabajo con la gente. No me van a escuchar opinar de algo que no soy yo quien debe decir. Mi preocupación hoy está en conocer el resultado de la autopsia y acompañar desde el lugar que nos toca”, cerró.