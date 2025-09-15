La medida, establecida en el decreto presidencial 488/25, incluye la restitución de muebles, computadoras, celulares, teléfonos, tarjetas de ingreso y de comedor, expedientes y documentación administrativa.

El objetivo es terminar con la histórica costumbre de heredar oficinas, una práctica que los bloques utilizaban para favorecer a dirigentes propios o aliados.

“Se trata de una decisión institucional que busca ordenar el Senado y poner fin a privilegios que quedaban enquistados después de cada recambio legislativo”, remarcaron desde la Presidencia de la Cámara alta.

Villarruel ya había mostrado firmeza en la asignación de espacios al inicio de su gestión, cuando el senador santacruceño José María Carambia reclamó un despacho y permaneció días en los pasillos hasta que se le otorgó una oficina propia.

La decisión también expone tensiones dentro del Senado: la vicepresidenta quitó meses atrás poder a la secretaría administrativa, encargada de manejar los fondos del cuerpo, que permanece vacante tras la salida de Emilio Viramonte Olmos.

En paralelo, persisten las quejas por el contraste entre las oficinas centrales y los anexos, donde abundan problemas edilicios, olores nauseabundos y falta de insumos básicos.

Con los bienes recuperados, Villarruel definirá una reorganización de oficinas y mobiliario, en un intento por transparentar el reparto y atender críticas de distintos sectores dentro del recinto.

En agosto, Villarruel presentó dos denuncias penales en Comodoro Py contra el periodista español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, y la diputada de LLA Lilia Lemoine, por presuntas amenazas, intimidación pública e instigación a cometer delitos.

Las presentaciones, realizadas en su esfera privada, también apuntaron contra el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, y varios usuarios de la red social X por hostigamiento y campañas de desprestigio.

Según la denuncia, esos espacios “divulgan noticias falsas para procurar, a través del miedo y el temor, socavar la integridad de las instituciones”.

