Villarruel cruzó a Petri y negó una renuncia: “Quieren que me vaya, pero no se les va a dar”
La vicepresidenta respondió a las críticas internas en La Libertad Avanza tras el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones. También apuntó contra el titular de Diputados, Martín Menem.
El cruce se produjo luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso encabezada por el presidente Javier Milei, en la que el mandatario aludió a “propios que soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia”. La frase fue interpretada como una referencia a la vicepresidenta, con quien mantiene una relación distante.
Petri había acusado a Villarruel de “apostar al fracaso del Gobierno” y de ser “funcional a la oposición”. En declaraciones televisivas, cuestionó su actitud durante la ceremonia y sostuvo que no actuó “como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”.
La vicepresidenta replicó a través de la red social X y apuntó contra la gestión de Petri en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Lo acusó de haber dejado “a cientos de miles de militares y familias sin atención médica” y aseguró que sigue “atentamente la causa judicial”.
En otro mensaje, afirmó: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo”. También cuestionó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien criticó por su actitud durante la Asamblea Legislativa.
La relación entre Milei y su vice volvió a quedar expuesta durante la sesión inaugural. El saludo frío en el ingreso al Congreso y algunos gestos posteriores evidenciaron la tensión.
En su discurso, el Presidente denunció un “ataque coordinado” contra su gestión, en el que incluyó a sectores del Congreso, medios de comunicación y empresarios. En ese contexto, mencionó a dirigentes que, según dijo, “soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia”.
El nuevo intercambio profundiza la interna en La Libertad Avanza y deja abierta la incógnita sobre el futuro del vínculo entre el jefe de Estado y su compañera de fórmula.
Fuente: Infobae
