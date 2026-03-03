El cruce se produjo luego de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso encabezada por el presidente Javier Milei, en la que el mandatario aludió a “propios que soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia”. La frase fue interpretada como una referencia a la vicepresidenta, con quien mantiene una relación distante.

Petri había acusado a Villarruel de “apostar al fracaso del Gobierno” y de ser “funcional a la oposición”. En declaraciones televisivas, cuestionó su actitud durante la ceremonia y sostuvo que no actuó “como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente”.

La vicepresidenta replicó a través de la red social X y apuntó contra la gestión de Petri en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Lo acusó de haber dejado “a cientos de miles de militares y familias sin atención médica” y aseguró que sigue “atentamente la causa judicial”.

En otro mensaje, afirmó: “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo”. También cuestionó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien criticó por su actitud durante la Asamblea Legislativa.

La relación entre Milei y su vice volvió a quedar expuesta durante la sesión inaugural. El saludo frío en el ingreso al Congreso y algunos gestos posteriores evidenciaron la tensión.

En su discurso, el Presidente denunció un “ataque coordinado” contra su gestión, en el que incluyó a sectores del Congreso, medios de comunicación y empresarios. En ese contexto, mencionó a dirigentes que, según dijo, “soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia”.

El nuevo intercambio profundiza la interna en La Libertad Avanza y deja abierta la incógnita sobre el futuro del vínculo entre el jefe de Estado y su compañera de fórmula.

