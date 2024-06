La vicepresidenta Victoria Villarruel cruzó al gobernador Axel Kicillof luego de que el gobierno bonaerense decidiera eliminar la repitencia en la secundaria y dijo que sus referentes son “impresentables”.

“En una provincia donde para el gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio”, sostuvo la vice.

Junto al posteo sumó dos fotos de Kicillof que serían los “impresentables”. En la primera el mandatario aparece junto al titular de Suteba en la Provincia, Roberto Baradel, el diputado nacional Máximo Kirchner y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, mientras que en la otra se lo ve abrazado con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

“¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?”, cerró la vice en otro ataque a Kicillof.

Fuente: TN.