El Centro Cultural Villa Victoria tendrá una intensa agenda durante mayo con propuestas que combinan música, teatro, muestras y espacios formativos. El lugar abrirá de martes a domingos de 15 a 19, con ingreso por turnos cada media hora. Permanecerá cerrado el día 25.

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En cuanto a las muestras, se podrá recorrer la exposición permanente “Victoria, sus pasos por nuestra ciudad”, un recorrido sobre la vida de la escritora en Mar del Plata, y la muestra temporaria “Puentes”, con obras de Mónica Eugenia Moro, Daniel González Eguía, Daniel Kaplan y Mele Pinto.

La agenda comenzará el viernes 8 a las 19 con una velada de música clásica del siglo XIX, con Ricardo Usciatti en piano y la soprano Celeste Usciatti, interpretando obras de Schubert, Chopin, Verdi, Rossini, Liszt, Strauss y Debussy. Las entradas cuestan $15.000 y $11.000 para residentes, jubilados y estudiantes.

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El sábado 9 habrá doble propuesta: a las 18 se presentará “La mesa de anoche, dos amigos tangueros”, y a las 21 la obra “Una carta para Antonia”, una experiencia teatral sensorial a oscuras. Las entradas van de $15.000 a $20.000, con descuentos.

El domingo 10 se realizará una masterclass de violín con Pablo Saraví, dividida en dos bloques (10 a 13:30 y 16 a 17), abierta a oyentes. Ese mismo día, a las 18, el músico brindará la conferencia “El violín y sus 450 años”. Los valores van de $16.000 a $33.500, con tarifas reducidas.

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El viernes 15 desde las 16 se llevará a cabo el Festival Internacional de Narración Oral “Palabras de Mar”, con ronda cuentera, conversatorio y relatos de artistas nacionales e internacionales. La entrada es libre y gratuita.

Uno de los eventos centrales será el sábado 16, de 11 a 21, con el CaFest Mar del Plata, una jornada al aire libre con cafés de la ciudad y espectáculos musicales para toda la familia, también con acceso gratuito.

La programación continuará el viernes 22 a las 19 con el ciclo de jazz “The Gershwin Songbook”. El sábado 23 a las 20 se presentará Helter Skelter Acústico, con un repertorio de The Beatles.

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El domingo 24 habrá doble función: a las 16:30 se presentará Marplanautas Trío con jazz y música de Spinetta, Piazzolla, Páez y otros, y a las 19:30 la obra “Tinta que arde en las venas”, dirigida por Carla Maricel Coniglio.

El cierre del mes será el viernes 29 y sábado 30 a las 18 con el congreso “La Rosacruz actual”, con entrada libre y gratuita.

En paralelo, habrá talleres y capacitaciones: jardinería (martes y jueves de 14:30 a 16:45), fotografía (martes de 18 a 19:30), escritura creativa (8 y 22 de mayo de 15 a 17), técnicas pop up (9 de mayo y 13 de junio), y teatro con maquillaje escénico (miércoles de 19 a 20:30). Los valores van desde $10.000 por clase.

Además, continúa el servicio educativo para escuelas, con recorridos guiados sobre la vida de Victoria Ocampo. Para consultas o reservas, se puede escribir al 223-5289947.