El Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, conocido como Villa Mitre, dio a conocer su programación para junio, una propuesta que combinará muestras permanentes y temporarias, talleres, espacios de formación y espectáculos musicales. El espacio, dedicado a la preservación y difusión del patrimonio histórico local, funciona en Lamadrid 3870 y busca acercar a vecinos y visitantes distintos aspectos de la historia y la cultura marplatense.

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Entre las exposiciones destacadas se encuentra la muestra permanente “Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932)”, que propone un recorrido por el crecimiento urbano de la ciudad a través de fotografías, postales y objetos de época. La exhibición permite conocer los orígenes de Mar del Plata, la evolución de la villa balnearia y la transformación impulsada por el turismo de masas, abordando aspectos vinculados a la arquitectura, el urbanismo, las costumbres y la vida cotidiana de aquellos años.

La programación también incluye la muestra temporaria “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950”, una propuesta centrada en la moda y la indumentaria de la primera mitad del siglo XX. La exposición reúne prendas, accesorios y elementos de ajuar utilizados por quienes elegían la ciudad como destino de veraneo durante ese período.

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En materia de formación, Villa Mitre continuará desarrollando el curso-taller de Proyectos Fotográficos coordinado por Alejo Sánchez. La actividad se realiza los sábados de 16 a 18 y tiene un valor mensual de 70.000 pesos. Además, todos los domingos a las 18.30 se llevará adelante el espacio de meditación coordinado por María del Rosario Díaz.

La agenda de actividades especiales comenzará el sábado 13 de junio a las 20 con la presentación de Luciana Teixidó, quien ofrecerá un espectáculo de piano y voz con versiones de clásicos pop melódicos de las décadas del 70 y 80, además de canciones de su propia autoría.

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El domingo 14 de junio a las 17 será el turno de “Cuerdas y fagot en concierto”, una propuesta integrada por obras de Mozart, Astor Piazzolla y Eduardo Rovira. Participarán Paula Diel y Aron Kemelmajer en violines, Diego Barraza en viola, Emma Chacón Oribe en cello y Gerardo Gautin en fagot.

Por último, el domingo 21 de junio a las 18 se presentará “Retazos de la historia obrera”, una iniciativa que reúne a un historiador y a un director de cine para la realización de videoclips basados en un disco de seis canciones producido por Palo Pandolfo. El álbum, presentado por Lalo Mir, forma parte de un proyecto integral que invita a reflexionar sobre distintos momentos de la historia del movimiento obrero argentino entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX.

El museo abre de lunes a viernes de 9 a 16, mientras que los sábados y domingos funciona de 14 a 18. Los martes la entrada es libre y gratuita. El valor general del ingreso es de 4.200 pesos y estudiantes y jubilados abonan 3.100 pesos. Desde la institución informaron además que permanecerá cerrada durante los feriados del 15 y 20 de junio.

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