El Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, conocido como Villa Mitre, dio a conocer su programación cultural de abril con una propuesta que combina historia, formación y actividades para el público en general.

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El espacio abre de lunes a viernes de 9 a 16, con entrada gratuita los martes, mientras que los fines de semana funciona de 14 a 18. La entrada general tiene un valor de $3.900, con tarifa reducida para estudiantes y jubilados.

Entre sus propuestas, se destaca la muestra permanente “Mar del Plata en fotos y postales (1914–1932)”, que recorre los primeros años de la ciudad y su transformación en destino turístico. A través de imágenes y objetos, permite conocer aspectos del desarrollo urbano, la arquitectura y las costumbres de la época.

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En cuanto a las exposiciones temporarias, sobresale “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950”, centrada en la moda y la vida social del siglo pasado, así como “Mar del Plata 78. A 47 años de la primera estrella”, que reconstruye el paso del Mundial por la ciudad con material documental y objetos históricos.

La agenda también incluye talleres y cursos durante todo el mes. Entre ellos, el espacio de Chi Kung se dicta dos veces por semana, mientras que los sábados se desarrolla un curso de proyectos fotográficos. A su vez, los domingos se realiza un encuentro de meditación abierto a quienes buscan una experiencia de bienestar.

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De esta manera, Villa Mitre consolida su propuesta como un punto de encuentro entre la historia local, la formación artística y las actividades culturales accesibles para la comunidad.