Desde este jueves a las 10, el Archivo Museo Histórico Roberto T. Barili, conocido como Villa Mitre, abrirá al público una muestra temporaria dedicada al Mundial de Fútbol de 1978 y al papel que tuvo Mar del Plata como una de las subsedes del torneo en el que la Selección argentina obtuvo su primera estrella.

La exposición, titulada “La Primera. Mar del Plata, Subsede del Mundial ’78”, se podrá visitar durante toda la temporada de verano en la sede ubicada en Lamadrid 3870 y propone un recorrido por cómo la ciudad vivió aquel acontecimiento histórico.

La muestra pone el foco en la mirada local y recupera las transformaciones urbanas que atravesó Mar del Plata, las experiencias cotidianas de sus vecinos y el impacto cultural, social y comercial que generó el Mundial en la ciudad.

A través de documentos, fotografías y objetos originales, el recorrido reconstruye el clima de época y permite dimensionar la importancia que tuvo el evento deportivo más relevante del país en la vida marplatense.

El material exhibido fue reunido por distintas áreas patrimoniales como la Hemeroteca, el Archivo, la Fototeca y el Museo, que trabajaron en conjunto para dar forma a esta propuesta histórica.

De esta manera, la exposición invita a repensar desde el presente uno de los momentos más significativos del deporte argentino y el lugar que ocupó Mar del Plata en aquella Copa del Mundo que marcó un antes y un después.