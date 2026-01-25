En las playas de Villa Gesell un guardavidas fue denunciado penalmente por presunto abandono de persona, luego de que se viralizara un video en el que se lo escucha burlarse de un kayakista en peligro mientras registraba la escena con su celular.

El hecho ocurrió entre las 8 y las 10 de la mañana en la zona del muelle, cuando un kayak volcó dentro de una canaleta y su ocupante quedó a la deriva. De acuerdo con las actuaciones preliminares, el trabajador advirtió la situación al iniciar su jornada laboral, pero decidió no intervenir.

En el video, que ya forma parte de la prueba judicial, se lo oye decir: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”, mientras observa cómo la embarcación deriva hacia el muelle.

Ante la gravedad del episodio, el Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal para que se determine si existió un incumplimiento de los deberes de cuidado exigibles en ese contexto. También aclararon que el involucrado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal.

Fuente: Dib

