La Policía de Seguridad Vial de Villa Gesell logró identificar el auto y la identidad de quien habría sido el autor de una serie de robos sobre la Ruta 11, donde se sustrajeron varios letreros indicadores recientemente instalados en la obra de construcción mencionada vía.

Según indicaron medios locales, a partir de las tareas investigativas, y bajo las directivas del fiscal interviniente, Juan Pablo Calderón, se logró identificar al presunto autor del hecho, quien se movilizaba en un automóvil Volkswagen Polo color gris y el pasado lunes 20 robó los indicadores.

Gracias al trabajo articulado con el Centro de Monitoreo de la Secretaría, se logró detectar la patente del vehículo mediante el sistema de lectoras. El seguimiento posterior permitió establecer el domicilio del sospechoso en la ciudad.

En cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas por el fiscal Calderón, se concretó hoy un allanamiento en una vivienda ubicada en Paseo 130, entre avenidas 14 y 15. Allí, personal policial procedió al secuestro del automóvil implicado, la recuperación de una gran cantidad de carteles sustraídos y las herramientas presuntamente utilizadas en el hecho.

La persona sindicada quedó a disposición de la Fiscalía a cargo de Calderón y del Juzgado de Garantías de David Mancinelli, bajo la carátula de “robo”.

